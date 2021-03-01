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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından ABD'ye çağrı: ABD Başkanı Biden yönetimi açıklama yapacak!
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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından ABD'ye çağrı: ABD Başkanı Biden yönetimi açıklama yapacak!

Suudi Arabistan devletinin talimatıyla İstanbul'da öldürüldüğü tespit edilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensin Muhammed Bin Selman'ın cezalandırılması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Veliaht Prensin, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan ile ilgili genel bir açıklama yapılacağını duyurmuştu

SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından ABD'ye çağrı: ABD Başkanı Biden yönetimi açıklama yapacak!
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından ABD'ye çağrı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın emriyle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü tespit edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD raporu hakkında sosyal medyadan basın açıklaması yaptı.

Cengiz ABD raporu hakkında "Gerçek, zaten bilinen, bir kez daha ortaya çıkarıldı ve onaylandı. Ancak bu yeterli değil, zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Veliaht Prens, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir" dedi.

"ABD'NİN SAVUNDUĞU EVRENSEL İNSAN HAKLARI DEĞERLERİYLE NASIL ÖRÜTÜŞÜR?"

Cengiz açıklamasında şunları belirtti: "Suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahttın ertelenmeden cezalandırılması gerekmektedir. Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmekle kalmayıp, bilakis bundan sonra olabilecek benzer olayların önünü de kesecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir."

Veliaht Prens'in cezalandırılmaması halinde bunun insanlığın kara lekesi olacağını söyleyen Cengiz, "Veliaht Prens cezalandırılmadığı takdirde, bu asıl sorumlunun sonsuza kadar yaptığının cezasını çekmeyeceğine işaret ederek, hepimizi tehlikeye atarak insanlığımızın kara bir lekesi olacaktır. Başta Biden yönetimi olmak üzere tüm dünya liderlerinin kendilerine şu soruyu sorması elzem olmuştur; ilerleyen günlerde, katil olduğu ispatlanmış ve cezalandırılmamış bir kişi ile tokalaşacaklar mı? Onu yok saymaya çalışmak ve cezalandırmayarak arafta bırakmak evrensel insanlık değerlerini yitirmemize neden olacaktır. Bu ABD'nin ve batının yıllardır savunduğu evrensel insan hakları değerleriyle nasıl örtüşür?" dedi.

Cengiz, "Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekteki özgürlük adına mücadele eden tüm herkesi ifade etmektedir. Herkes elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyorum. Adaletin sonunda yerini bulmaması tüm insanlık adına bir utanç olacaktır." ifadelerini kullandı.

BIDEN YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPACAK

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının raporunun ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı cezalandırıp cezalandırmayacağı yönündeki soruya, "Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru yapılacak." yanıtını vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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