Çember: Hayalet Gemi filmi oyuncuları kimler? Çember: Hayalet Gemi filmi konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

ÇEMBER: HAYALET GEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başkomiser Barış - Barış Bağcı

Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan

ÇEMBER HAYALET GEMİ KONUSU NEDİR?

5 yıldızlı bir otelin kral dairesinde çifte bir cinayet işlenmiştir. Ekibimiz olay yerine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaşır. Yüksekova Terörle Mücadele Masasından davaya atanan Cumali (Olgun Toker) adında yeni komserimiz cesetler üzerinde ilk araştırmayı yapmaktadır.

Faruk El Basri adındaki Suudi Arabistanlı bir işadamı ve otel görevlisi Canan’ı kim, neden ve ne şekilde öldürmüştür?

Kamera kayıtları incelenir ve cinayetler işlendikten hemen sonra odadan çıkan başka bir genç kızın daha olduğu öğrenilir. Adının Samira olduğu anlaşılan Suriyeli bu göçmen kız kimdir?

Otel görevlisi Canan’ın aslında otelde çalışmadığının anlaşılması ile olaylar daha da karmaşık bir hal alır.