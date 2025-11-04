'Cemiyette Pişiyorum' Salon İKSV'de

Salon İKSV, kasım ayına yerli ve yabancı sahnenin en özgün isimleriyle merhaba diyor. Bu hafta Salon sahnesi, 8 Kasım Cumartesi günü 25 yıllık yerli punk grubu Cemiyette Pişiyorum’u ağırlıyor. Ekim ayında yeni albümleri “ENDÜSTRİ”yi yayımlayan grup, "Süper Aşk Şarkısı" gibi kültleşmiş şarkılarıyla çeyrek asırlık isyan ve mizah dolu yolculuklarını sahneye taşıyacak. Grup, 18 yaş altı izleyicilere yönelik 17.00 matinesiyle, 18 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik ise aynı gün 22.00 suaresiyle sahnede olacak.

9 Kasım Pazar akşamı İstanbul Bienali işbirliğiyle, New York Times’ın “dünyanın en iyi üçlüsü” diye nitelendirdiği 35 yıllık Avustralyalı kült grup The Necks sahneye çıkacak. Deneysel cazın derinliklerine inen ve ambient dokularla örülü müzikal ayinlere dönüşen tekrarsız doğaçlamalarıyla tanınan topluluk, Salon’da unutulmaz bir deneyim sunacak. İstanbul Bienali işbirliği konserleri, 10 Kasım Pazartesi akşamı ambient müziğin önde gelen isimleri Julianna Barwick ve Mary Lattimore konseriyle devam edecek.

The Necks

REKLAM

Cemiyette Pişiyorum

8 Kasım Cumartesi 17.00

8 Kasım Cumartesi 22.00

Tolga Can Saygılı ve Ali Özdemir’in fanzin yazarlığından gelerek kurduğu, politik taşlamalar, mizah ve gürültüleriyle yerli punk sahnesindeki ateşi 25 yıldır harlayan Cemiyette Pişiyorum, yeni stüdyo albümleri “ENDÜSTRİ”nin ardından gürültü ve isyanı Salon'a taşıyor. 2000’lerde “Süper Aşk Şarkısı” ve “Gripin” gibi şarkılarla hatırı sayılır bir yeraltı kitlesi edinen ve birçok kuşağın ezberine giren grup, Beyoğlu'nda başlayan çeyrek asırlık yolculuğunun ardından Salon’da zihinlerden silinmeyecek bir punk rüzgârı estirecek. İstanbul Bienali işbirliğiyle: The Necks 9 Kasım Pazar 20.00 35 yılı aşkın süredir aynı üçlüyle yola devam eden Avustralyalı kült grup The Necks; Chris Abrahams (piyano, Hammond org), Tony Buck (davul, perküsyon, elektro gitar) ve Lloyd Swanton’dan (kontrbas, bas gitar) oluşuyor. 1987’de Sydney’de kurulan grup, serbest formdaki deneysel caz besteleri ve saatler sürebilen tekrarsız doğaçlamalarıyla tanınıyor. 1989 çıkışları Sex, yalnızca iki ölçülük bir motif etrafında gelişen bir saatlik doğaçlamaydı. Konserlerinde prova yapmıyor, bütünüyle sezgilerine ve aralarındaki güvene dayanıyorlar. New York Times onları “dünyanın en iyi üçlüsü”, LA Times ise “en etkili müzik topluluklarından biri” olarak tanımlıyor. 2024 çıkışlı son albümleri Bleed, 42 dakikalık tek bir besteden oluşuyor. Mekân akustiğinin müziğin bir parçası hâline geldiği konserler, adeta ambient dokularla örülü bir müzikal ayin haline geliyor.