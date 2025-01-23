Cemre düşmesi, Türk halk kültüründe kışın bitişini ve baharın gelişini müjdeleyen önemli bir doğa olayıdır. Eski inanışlara göre cemreler, her yıl Şubat ve Mart aylarında sırasıyla havaya, suya ve toprağa birer hafta arayla düşerek doğanın uyanışını simgeler. 2025 yılında da baharın habercisi olan bu özel günlerin tarihleri merakla bekleniyor. İşte, 2025 yılı cemre düşmesi tarihleri ve detayları...