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        Haberler Bilgi Yaşam Cemre düşme tarihleri 2025: Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihi

        2025 Cemre düşme tarihleri: Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

        Cemre düşmesi, halk arasında baharın gelişini ve doğanın canlanışını simgeleyen önemli bir olay olarak kabul edilir. "Kor halindeki ateş" anlamına gelen cemre, ısı artışını ifade etmek için mecazi bir anlamda kullanılır. Cemreler, her yıl Şubat ve Mart aylarında havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, 2025 yılında cemreler hangi tarihlerde düşecek? İşte, 1., 2. ve 3. cemre düşme tarihleri ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:06
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        1

        Cemre düşmesi, Türk halk kültüründe kışın bitişini ve baharın gelişini müjdeleyen önemli bir doğa olayıdır. Eski inanışlara göre cemreler, her yıl Şubat ve Mart aylarında sırasıyla havaya, suya ve toprağa birer hafta arayla düşerek doğanın uyanışını simgeler. 2025 yılında da baharın habercisi olan bu özel günlerin tarihleri merakla bekleniyor. İşte, 2025 yılı cemre düşmesi tarihleri ve detayları...

        2

        İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

        3

        İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

        4

        ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.

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