Grubun dağılması ile sade bir hayatı tercih eden güzel şarkıcı, tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaştı. İlerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşının da eşlik ettiği güzel şarkıcı, yakın arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi için uzun bir süre sohbet etti.