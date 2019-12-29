Cemre Uyanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında finale kalan Cemre Uyanık hakkında detaylar haberimizde...

CEMRE UYANIK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemre Uyanık 27 yaşında. MasterChef Türkiye’ye İstanbul’dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef’e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye’nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.