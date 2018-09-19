Kendi elleriyle o otobüse bindirmiş...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Havacılık Fakültesi Uçak Gövde Bakım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Bacak'ın cenazesi, Kumluca ilçesindeki Eski Cami'ye getirildi. Törene acılı baba Hüseyin ve anne Zuhal Bacak ile yakınlarının yanı sıra Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman'ın kıldırdığı namazın ardından üniversite öğrencisinin cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gücük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Hüseyin Bacak, burada yaptığı konuşmada, her zaman "Allah'ım kimseyi çocuklarıyla, ailesiyle imtihan etme, onların yokluğunu hissettirme" diye dua ettiğini ancak bu duyguyu kendisinin yaşadığını söyledi.

Ahmet'i 2 gün önce eğitim hayatını sürdürmesi için otobüse bindirdiğini anlatan Bacak, şunları söyledi:

"Oğlum herkesle helalleşti eğitim için Eskişehir'e yola çıktı. Bugün oğlumun cenazesini değil, mezuniyet törenini yapıyoruz. Diplomasını hep beraber verdik. Dünyadaki görevini bitirdik, ahirete, Allah katına gönderdik. Herkesten Allah razı olsun. Şu kötü günümde değil, iyi günümde yalnız bırakmadınız. Ağlıyorum ama gülüyorum, neşeliyim, mutluyum. Çünkü oğlumun mezuniyet törenini yaptım. Belgesini verdim. Onun hayalleri için elimden geleni yaptım. Allah sizi sevdiklerinizden ayırmasın."

Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsünün, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

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