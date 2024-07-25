Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cenazeler için 4 bin 900 rakımdalar | Son dakika haberleri

        Cenazeler için 4 bin 900 rakımdalar

        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 dağcının cenazelerinin indirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ekiplerin bu sabah 4 bin 900 rakıma ulaştığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenazeler için 4 bin 900 rakımdalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD ekipleri, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu dağın 4 bin 900 rakımına ulaştı.

        AA'da yer alan habere göre Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen çok sayıda AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

        Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerden 23 kişi ile 2 yerel rehber, gece saatlerinde tırmanışa geçerek sabaha doğru cenazelerin bulunduğu 4 bin 900 rakıma ulaştı.

        REKLAM

        Ekipler, sedyeye aldıkları cenazeleri, buzul alandan önce düzlük alana çıkarıp daha sonra da aşağıya indirme çalışması yapacak.

        NE OLMUŞTU?

        20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

        AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Madde bağımlısı katliamı! Can kayı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kayı yükseliyor!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!