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        Haberler Dünya Cenazeleri teslim edilecek 4 İsrailli esirin isimleri açıklandı | Dış Haberler

        Cenazeleri teslim edilecek 4 İsrailli esirin isimleri açıklandı

        Hamas, bu gece cenazelerini teslim edeceği 4 İsrailli esirin isimlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:37
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        Cenazeleri teslim edilecek 4 İsrailli esirin isimleri açıklandı
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        Hamas, bu gece cenazelerini teslim edeceği İsrailli 4 esirin adını açıkladı.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu gece cenazelerini teslim edecekleri İsrailli 4 esirin adını duyurdu.

        Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur isimli Siyonist esirlerin cenazelerini bu gece teslim etme kararı aldı." ifadesini kullandı.

        Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’deki 4 İsrailli esirin cenazesinin yarın teslim edileceğini belirtmişti.

        Filistinli esirlerin gece saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor

        Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in serbest bırakması beklenen Filistinli esirler için Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'nde gerekli hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

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        Açıklamada, Filistinli esirlerin yerel saat ile 22:00 ila 00:00 arasında Gazze'ye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

        İsrail: Kriz çözüldü, anlaşmaya varıldı

        Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, esir takasındaki krizin çözüldüğü ve anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        İsrailli 4 esirin cenazesinin, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında bu gece törensiz teslim edileceği kaydedildi.

        The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, 4 İsrailli esirin cenazesinin bu gece yerel saatle 23:00'de (TSİ 00.00) Gazze Şeridi'nden çıkarılacağını aktardı.

        İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

        Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

        Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasına rağmen İsrail'in, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının Netanyahu'nun gerçekleştireceği "güvenlik istişare toplantısından çıkacak karara bağlı olduğu" kaydedilmişti.

        Güvenlik istişare toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

        Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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