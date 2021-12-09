Çocukları Türkiye'de şirket kuruyor 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen ve Türk dünyasından ülkelerin filmlerinin katıldığı 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne davetli olarak Türkiye'ye gelen Aytmatov Kardeşler, Türkiye'de dizi ve film sektörüne girecekleri açıklamasını yaptı.

Şirin Aytmatova, kardeşi Eldar Aytmatov ile birlikte Türkiye'de sinema filmi, belgesel ve dizi film çekecekleri bir prodüksiyon firması kuracaklarını ve bu konuda yatırım ortaklığı için birkaç şirketle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Aytmatova, şirketin adını babasının aynı adlı eserinden yola çıkarak 'Kızıl Elma' koyacaklarını belirtti.

Türkiye'de büyük ses getiren ve kült film olan 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yazarı Cengiz Aytmatov'un eserlerini, sinema filmi ve dizi film yapmak için çalışmalara başladıklarını ve senaryo ekibini kurduklarını belirten Şirin Aytmatova, "Türk dünyasının güçlü kadınlarının belgeselini çekeceğiz. Senaryo yazım ve prodüksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de TV kanallarıyla görüşüyoruz. Türk dünyası tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış başarılı kadınlarımızın hikayelerini anlatan bu belgesel dizisi, izleyenleri derinden etkileyecek. Yayınlayacak tv kanalı ve tarih kesinleştiğinde bir basın toplantısıyla belgeselimizi tüm kamuoyuna tanıtacağız" dedi.

'Beyaz Gemi', 'Toprak Ana', 'Kızıl Elma' ve 'Dişin Kurdun Rüyaları' romanlarıyla ün kazanan, eserleri bugüne kadar 176 dile çevrilen ve 128 ülkede yayımlanan Aytmatov'un aralarında 'Boranlı İstasyonu', 'İlk Öğretmen', 'Elveda Gülsarı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Çocukluğumuzun Gökyüzü' ve 'Fujiyama'ya Çıkış"ın bulunduğu birçok yapıtı beyazperdede izleyicilerle buluşmuştu.

Yaratıcı yazarlık (kurgu ve şiir yazma tekniği) alanında yüksek lisans derecesine sahip olan, Paris, Tokyo ve New York'taki prestijli üniversitelerde filoloji, tiyatro tasarımı ve sinematografi okuyan Şirin Aytmatova, şu anda üniversitelerde çağdaş edebiyat ve sinema dersleri veriyor. Yazarlar, şairler, gazeteciler ve edebiyata meraklı gençler için yaz okulları düzenleyen, Aytmatov Vakfı bünyesinde Türk dünyasında ses getiren bir edebiyat yarışmasına imza atan Aytmatova, 6 dil biliyor. Kırgızistan'da, ihtiyaç sahipleri için düzenlenen sosyal sorumluluk projelerinde aktif bir şekilde görev alan iki kız annesi Şirin Aytmatova, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde de sunduğu Türk dünyasının ünlü ve güçlü kadınları belgesel dizisini arkadaşı Jamila Bialinova ile birlikte hazırladıklarını kaydetti.

İstanbul'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin, Türk kültürünün birliği, bütünlüğü ve tüm dünyaya yansıtılması anlamında büyük önem taşıdığını kaydeden Şirin Aytmatova şunları söyledi; Türk dünyası ülkeleri arasında yeni siyasi birliklerin, kültürel birliklerin kurulması ve bu fikir - kültür mozaiğinin dünyaya açılması bizim için büyük mutluluk. Dünya henüz Türk dünyasını tam olarak tanımıyor ve anlayamıyor. Türk entelektüel profilini dünyaya tanıtmak için Türk dünyası ülkelerinin birleşmesi ve modern Türk kültürünün yeni bir profilini yaratması gerekiyor. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu anlamda çok güzel bir etkinlik oldu. Türk hükümeti, Türk dünyası ülkelerinde üretilen filmlere destek olacağını açıkladı. Çok güzel müjdeli haberler aldık. Bizler de çok sevdiğimiz Türkiye'de yatırım yaparak babamın eserlerini dünyaya film ve dizi film olarak aktarma imkanı bulacağız. Babam Türkiye'yi çok seviyordu. Aynı köklere sahibiz. Onun her cümlesinde buram buram sevgi kokan eserlerinin çok sevdiği bir ülkede beyazperdeye aktarılması bizim için de gurur verici bir gelişme. Rahmetli anneme de söz vermiştim Türk dünyasının güçlü kadınları belgesel dizimizi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz..."

Şirin Aytmatova, dünyaca ünlü bir ressam ve aktör, aynı zamanda Kırgızistan'daki Aytmatov Vakfı'nın da başkanı olan kardeşi Eldar Aytmatov ile birlikte geçtiğimiz Nisan ayında vefat eden annesinin bir projesini de devam ettireceklerini söyledi. Aytmatova,sözlerini şöyle sürdürdü; "Geçtiğimiz Nisan ayında kaybettiğimiz annemiz Maria Aytmatova, babamın çocukluğunu anlatan bir dizi hazırlıkları içerisindeydi. Kardeşimle birlikte bunun da çalışmalarını yürütüyoruz. Aytmatov'un bir çocuk olarak nelere katlanmak zorunda kaldığı, onun barış, nezaket ve sevgi yüklü hikayelerini hangi şartlarda yazdığını anlatan bir dizi olacak. Babamın çocukluğu, kitaplarındaki karakterlerin hikayelerinden çok daha dramatik. Babası Torekul ve aristokrat Tatar annesi Nagima'nın yaşadıkları hakkında çok az şey biliniyor. Bunları araştırıyoruz. Tüm yoksunluklara rağmen bir çocuğun, adaletsizliğin pençesinde kendisine inanmasını ve daha iyi olabilmek için sarf ettiği mücadeleyi, azmi, gücü hissedeceğiz bu hikayede... Türkiye'de hem babamın o güzel eserlerini beyazperdeye uyarlamak hem de elimizdeki müstesna projeleri hayata geçirmek için kardeşimle birlikte Türkiye'deki yapımcılardan öneriler, teklifler bekliyoruz.... Dost ve kardeş ülke Türkiye'de çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum..."