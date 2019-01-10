Ünlüler organ bağışı için jüri koltuğunda

Türkiye'de 30 bin kişi organ naklini için bekliyor. Ne var ki organ bağışı oldukça düşük oranlarda gerçekleşiyor. Bunun üzerine Hayata Bağış Derneği, organ bağışına dikkat çekmek için kısa film yarışması düzenlemeye karar verdi.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek ve 'teması 'Organ Bağışı' olacak yarışmanın jüri üyeleri ise Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Haki Biçici, Sarp Apak ve Hakan Algül oldu. Başvuruların 23 Şubat'a kadar kabul edileceği yarışmada dereceye girenler ise 2 Mart'ta verilecek. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın tıbbı jüri üyeleri ise Hayata Bağış Derneği Onursal Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Akciğer Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Sayar, Organ Nakil Koordinatörleri Emel Yanık, Ali Demirel, ve Mümin Uzunalan tıbbi açıdan, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mert Kutluk oldu.

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