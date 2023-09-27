'Cengiz Çekil: Zamanın Ötesi' Arter'de

Türkiye’de kavramsal sanatın öncülerinden Cengiz Çekil (1945–2015), deneysel bir yaklaşımla ürettiği yapıtlarının yanı sıra eğitimci kimliği, düzenlenmesine katkı sunduğu grup sergileri, farklı nesillerden sanatçılar ve sanat alanında çalışan kişilerle kurduğu derinlikli bağlar dolayısıyla Türkiye çağdaş sanat tarihinde kalıcı izler bırakmıştır. Çekil’in bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı sergisi Bugün de Yaşıyorum, sanatçının yaşamı tüm zorluklarına rağmen kutlayan gündelik bir ritüel olarak konumlandırdığı üretimine ışık tutmayı ve yapıtlarının halen güncelliğini koruduğunu vurgulamayı hedefliyor.

Arter’de devam eden Bugün de Yaşıyorum başlıklı retrospektif sergi bağlamında 12 Ekim 2023 Perşembe akşamı saat 19:00’da gerçekleştirilecek 'Cengiz Çekil: Zamanın Ötesi' başlıklı söyleşi, Türkiye’de kavramsal sanatın öncüleri arasında yer alan sanatçının yaşadığı dönemin koşullarına, 1960’larda Anadolu’daki öğretmenlik yıllarına, 1970’lerin başında bulunduğu Paris’in ve takip eden yıllarda yaşamını sürdürdüğü Türkiye’nin sanat ortamına odaklanacak.

Eda Berkmen

Çekil’in Türkiye çağdaş sanat tarihindeki önemli yerini merkeze alan konuşmada, sanatçının yapıtlarında sıklıkla yer bulan zaman kavramı hem kendi anlatımı hem de eserlerinden hareketle ele alınacak. Elif Dastarlı, Osman Erden ve Necmi Sönmez’in gerçekleştireceği söyleşinin moderatörlüğünü, serginin küratörü Eda Berkmen üstlenecek.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.