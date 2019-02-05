Aniden fenalaşan 35 yaşındaki Cengiz Örencik, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Örencik hastaneye yetiştirildi ancak tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti.

“CENGİZ DE BÖYLE İSTERDİ”

Aynı üniversitede görev yapan acılı baba Prof. Dr. Bülent Örencik ve anne Nilgün Örencik birlikte aldıkları karar ile oğullarının tüm organlarını bağışladı. Cengiz Örencik’in organları İstanbul, Ankara ve Malatya olmak üzere 5 kişiye hayat verdi. Sağlığında organ bağışı konusunu oğlu ile hiç konuşmadıklarını ancak bu konudaki hassasiyetini bildiklerini söyleyen Prof. Dr. Bülent Örencik, “Onu çok genç yaşta kaybettik. Organları başkalarına can versin istedik. Cengiz de böyle isterdi” dedi.

“BANA YAŞAMAYA DEVAM EDERSİN DEMİŞTİ”

Cengiz Örencik’in en yakın arkadaşı Dr. Öğr. Üyesi olan Uraz Cengiz Türker de yaşadıkları ilginç bir anıyı şöyle anlattı: “Yıllar önce Cengiz ile birlikte doktora yaptığımız dönemde kanser olduğumu öğrendim. Bu zor günlerimde Cengiz hep yanımda oldu. ‘Ya ölürsem’ diye korkuya kapıldığımda Cengiz bana, “Ölürsen organlarını bağışlarsın, böylece yaşamaya devam edersin” demişti. Hayatın cilvesi, ben kanseri atlattım, Cengiz de organlarıyla başkalarına hayat verdi. Benim için o ölmedi, yaşıyor.”