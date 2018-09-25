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Alp Navruz kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Alp Navruz kaç yaşında?
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Alp Navruz kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Alp Navruz kaç yaşında?

Alp Navruz, Elimi Bırakma dizisi ile ilgiyi üzerine topladı. Oyuncu, Elini Bırakma dizisinde Cenk Çelen rolünü canlandırıyor. Sosyal medyada çok konuşulan Alp Navruz kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

25.09.2018 - 11:17 | Güncelleme:

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Elimi Bırakma dizisiyle gündeme gelmiştir. Peki, Elimi Bırakma dizisyle gündeme gelen Alp Navruz kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Alp Navruz'un bir kız, bir de erkek kardeşi vardır. Oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı, sonrasında Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta isimlerden dersler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1.85 cm boyunda ve 80 kilo olan Alp Navruz, modellik ile kariyerine başladı. Yüzme ve okçuluk sporu ile ilgilenmektedir. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır. Modellik yapan Alp Navruz oyunculuk eğitimi alarak ilk kez Ceberrut sinema filmiyle oyunculuk kariyerine adım attı, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde Berke rolü ile ilk dizisinde yer aldı. 2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterini canlandırdı. Alp Navruz şimdi ise Elimi Bırakma dizisinde, Cenk Çelen'i canlandırıyor.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ

Alp Navruz, Elimi Bırakma dizisinde Cenk Çelen'i canlandırıyor. Bu karakter, Feride Hanım’ın büyük umutlar beslediği ilk torunudur. Eğitim için Amerika’ya gitmiş. Uzunca bir süre orada yaşamıştır. Büyük bir zenginliğin içinde doğup büyüdüğü için yokluğun ne demek olduğunu bilmez. Parayla her şeyi elde edebileceğine inanır. Amerika’dan dönünce şirketi satıp başka işlere yatırım yapmak ister. Bunun için karşısında en büyük engel Feride Hanım olur. Cenk’in har vurup harman savuran yapısını fark eden Feride Hanım buna izin vermez. İster istemez Cenk ve babaannesinin karşı karşıya gelmesine sebep olur.
Feride Hanım’ın zoruyla konakta yaşar ama kendi evine çıkmak istemektedir. Günübirlik aşkların adamıdır. Cansu ile annelerinin tanışıklığından dolayı liseden beri arkadaşlığı vardır; ancak kıza aşık değildir. Her şeyden önce kendini düşünür. Bencildir. Babasından hakkına düşen ne varsa alıp ailesinden bağımsız bir hayatın peşindedir. Dünyanın merkezinde olduğunu düşünür. Dünyanın onun etrafında döndüğüne inanır. Taki Azra ile karşılaşana kadar.

ALP NAVRUZ'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2017 – Fazilet Hanım ve Kızlar (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)

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