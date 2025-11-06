Oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, şubat ayında boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Nevin Torun, eşinin bir dizi projesinden sonra değiştiğini, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Cenk Torun ile Nevin Torun

Bunun üzerine Cenk Torun, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada; "Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun’un öne sürdüğü ‘zina’ iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme, en doğru kararı verecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Mahassine Merabet

Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu.

"DAVAMIZ DEVAM EDİYOR"

Tüm bunların ardından Cenk Torun, 24 yıllık eşi Nevin Torun ile boşanma davası hakkında konuştu. Torun; "Henüz sonuçlanmadı, davamız devam ediyor. İnşallah o da en kısa zamanda sonuçlanır" açıklamasında bulundu.