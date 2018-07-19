ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Münbiç yol haritası kapsamında Türkiye ile ABD'nin cephe hattında yapacağı ortak devriyeler için verilecek eğitimlerin yakında başlayacağını söyledi.
Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak, ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYELERİN EĞİTİMİ BAŞLIYOR
ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini değerlendiren Votel, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Münbiç'te iki ülkenin yürüteceği ortak devriyelere de değinen Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak." şeklinde konuştu.
HELSİNKİ ZİRVESİ SONRA RUSYA İLE SURİYE'DE İŞBİRLİĞİ KONUSU
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı zirve sonrasında Rusya ile Suriye'de iş birliği yapma konusunda bir talimat alıp almadığına yönelik bir soruya ise ABD'li komutan, "Şu aşamada Helsinki görüşmeleri sonucunda bana iletilmiş bir talimat yok." dedi.
Suriye'de kuvvetlerin güvenli bir şekilde ayrışması için Rusya ile kullandıkları iletişim kanalının açık olduğunu belirten Votel, bu kanal üzerindeki iletişimlerini de "profesyonel" bir askeri faaliyet olarak niteledi.
Rusya ile ABD'nin askeri iş birliği yapmasının mevcut Ulusal Savunma Yetki Yasası kapsamında yasak olduğunu hatırlatan Votel, Rusya ile iş birliği yapması için Kongre'den yetkinin verilmesi gerektiğini ve kendisinin de Kongre'den bu yönde bir talepte bulunmadığını ifade etti.
''SURİYE'DE TEK MİSYONUMUZ DEAŞ, İRAN'A AODAKLI DEĞİL''
ABD’nin Suriye’de İran’ın etkisini azaltmaya yönelik bir çabasının olup olmadığına ilişkin bir soruya da Votel, Suriye’de tek misyonlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu iddia etti.
Votel, “Doğrudan İran’a odaklı bir görevimiz yok. Bununla birlikte varlığımızla, oradaki operasyonlarımızla onların faaliyetlerini dolaylı olarak etkiliyoruz. Onların tek taraflı amaçlarının peşinden gitmelerini engelliyoruz ve zorlaştırıyoruz.” diye konuştu.
''PKK-REJİM İLİŞKİSİNİ ANLIYORUZ''
SDG adını kullanan YPG/PKK'nın Suriye'de rejimle iş birliği yapmasına yönelik bir soruya ise Votel, Suriye'nin kuzeydoğusunda ortaklık yaptıkları gruplarla iyi ve etkili bir iletişime sahip olduklarını ve bu grupların kendilerine karşı şeffaf olduğunu söyledi.
Votel, "Biz Suriye Demokratik Güçleri'ni rejimle ilişki kurma konusunda teşvik etmiyoruz. Tabii sahadaki pragmatik gerçeği de anlıyoruz. O alandaki tüm aktörler birbiriyle konuşuyor. Bu, o bölgedeki hayatın bir gerçeği." ifadelerini kullandı.
''AFGAN HALKI VE TALİBAN BARIŞA HAZIR''
Öte yandan NATO öncülüğünde Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutanı, Afgan ordusunun ilerleme kaydettiğini ve Afgan hükümetinin Taliban'la barış için çaba sarf etmeye devam ettiğini belirtti.
Afganistan'da kayda değer değişimin yaşandığını vurgulayan Votel, "Afgan halkı ve Taliban barışa daha hazır hale geliyor." dedi.
Pakistan'la iş birliğinin Afganistan'da sürdürülebilir siyasi uzlaşma için kilit öneme sahip olduğunu belirten Votel, Pakistan'ın bu süreçte önemli rolünü oynamasının tam zamanı olduğunu kaydetti.
"ABD’nin doğrudan Taliban’la görüşmeye hazır olduğuna" ilişkin iddialara da cevap veren Votel, uzlaşma sürecine Afgan hükümetinin öncülük ettiğini, ABD’nin de süreci desteklediğini söyledi.
ABD’nin Taliban üyelerini görüşmelere getirme konusunda lojistik destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya ise Votel, “Bahsettiğiniz lojistik işlerle ilgili özel bir talep almadık. Değerlendirmeyeceğimiz bir şey yok. Bizden istenilen her şeye bakarız. Politikamızla ve liderlerimizin tam bilgisi dahilinde yapıldığını temin ederiz ama amacımız olabildiğince yardımcı olmak.” yanıtını verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.