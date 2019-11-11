Çentik kebabı nasıl yapılır? Ev usulü patates kızartmasıyla közlenmiş patlıcanıyla yapılan bir kez yerseniz asla yemekten vazgeçemezsiniz. Çökertme kebabından farklı olarak patatesler kalın olarak doğranır.

Çentik Kebabı Malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

2 adet közlenmiş patlıcan

2 adet közlenmiş kırmızı biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

100 gram dana kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet patates

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Çentik Kebabı Yapılışı: