Çentik kebabı nasıl yapılır? Ev usulü patates kızartmasıyla közlenmiş patlıcanıyla yapılan bir kez yerseniz asla yemekten vazgeçemezsiniz. Çökertme kebabından farklı olarak patatesler kalın olarak doğranır.
Çentik Kebabı Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 2 adet biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 adet közlenmiş patlıcan
- 2 adet közlenmiş kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 100 gram dana kıyma
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 adet patates
- 1 su bardağı çırpılmış yoğurt
Çentik Kebabı Yapılışı:
- Sıvıyağ ile biber ve soğanı kavurun.
- Domates salçasını ekleyin kokusu çıkana kadar kavurun.
- Közlenmiş kırmızı biber, közlenmiş patlıcanı ekleyip baharatları ekleyip ısıttıktan sonra ocaktan indirin.
- Başka bir tencerede sıvıyağla kıymayı kavurun.
- Patatesleri çubuk formunda doğrayın.
- Tüm karışımları servis tabağında birleştirin.
- Çırpılmış yoğurdu kavurduğunuz kıymanın üzerine ekleyin.
- Son olarak dilersiniz kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.
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