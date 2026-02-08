Central Cee'nin ayakkabı koleksiyonu çalındı

İngiltere'nin en çok dinlenen rapçilerinden Oakley Neil HT Caesar-Su, bilinen sahne adıyla Central Cee, geçtiğimiz günlerde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ve adını değiştirdiğini açıklamıştı.

Ünlü rapçi bu kez farklı bir gelişmeyle gündemde. Central Cee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 yıldır biriktirdiği ayakkabı koleksiyonunun İngiltere’deki deposundan çalındığını duyurdu.