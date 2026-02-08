Habertürk
        Central Cee'nin ayakkabı koleksiyonu çalındı - Magazin haberleri

        Central Cee'nin ayakkabı koleksiyonu çalındı

        Geçtiğimiz günlerde Müslüman olduğunu açıklayan ünlü rapçi Central Cee, 12 yıllık ayakkabı koleksiyonunun İngiltere'deki deposundan çalındığını açıkladı

        Giriş: 08.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:14
        Ayakkabı koleksiyonu çalındı
        İngiltere'nin en çok dinlenen rapçilerinden Oakley Neil HT Caesar-Su, bilinen sahne adıyla Central Cee, geçtiğimiz günlerde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ve adını değiştirdiğini açıklamıştı.

        Ünlü rapçi bu kez farklı bir gelişmeyle gündemde. Central Cee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 yıldır biriktirdiği ayakkabı koleksiyonunun İngiltere’deki deposundan çalındığını duyurdu.

