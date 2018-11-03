Central Coast Mariners - Adelaide United düellosu

Avustralya A-Lig heyecanı devam ediyor. Central Coast Mariners, 04 Kasım 2018 Pazar günü Adelaide United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 09:00. Central Coast Mariners 2 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Adelaide United 2 puanda ve 5. sırada. Central Coast Mariners, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Adelaide United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 434 kodlu maçı oynayanlar; Central Coast Mariners galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Adelaide United galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Central Coast Mariners önceki hafta Adelaide United mücadelesinde 1-2 yenildi.

Adelaide United, Central Coast Mariners karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 beraberlik, alan Central Coast Mariners, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Adelaide United, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Adelaide United 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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