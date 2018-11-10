İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz çarşamba akşamı 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammet K., okul yolunda sınıf arkadaşı Mert Emre Karagöz'ü (14) pompalı tüfekle 3 kez ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Muhammet K.'nin Bakırköy Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadeler, bireysel silahlanmanın tehlikesini bir kez daha ortaya koydu. Henüz 14 yaşında olan çocuk zanlı, cinayette kullandığı tüfeği Facebook üzerinden satın almıştı... İşte o ifade:

PARKTA SİLAH TESLİMATI

"6 Kasım'da Facebook üzerinden tanıştığım bir kişiyle pompalı tüfek pazarlığı yaptım ve 600 TL'ye anlaştım. Aynı gün cep telefonumu 1000 TL'ye sattım. Tüfeği almak üzere satıcıyla Bağcılar Kestane Parkı'nda buluştum. Bu şahsa da Facebook'tan pompalı satışı diye bulmuş olduğum bir grup vasıtasıyla ulaştım. Parayı elden teslim edip silahı aldım ve eve götürüp battaniyenin arasına sakladım. Olay günü amacım yaralamaktı. Bir anda karar vererek tahminen aramızda 20-30 metre mesafe varken bacağına doğru bir el ateş ettim. Sonra yanına yaklaşıp yere doğru iki el ateş ettim. Tüfeği üzerimde saklayıp olay yerinden 5 dakika uzaklaştıktan sonra taksiye bindim. Taksici tüfeği görmedi. Yeşilköy'e gidip denize attım..."

"KORKUNÇ BİR DURUM"

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberinde bireysel silahlanmada gelinen aşamayı Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Ayhan Akcan şöyle anlattı: "Bu hadiseyle görüyoruz ki silaha ulaşılabilirlik çok rahat. Bu da bireysel silahlanmanın artmasına neden oluyor. Bunun artması toplumun huzurunu kaçırıyor. 14 yaşındaki çocuk bile silahın sosyal medya üzerinden alınabileceğini biliyor. Bu korkunç bir durum."

RUHSATSIZ VE 300 TL'DEN BAŞLIYOR

İnternet sitelerinde kurulan özel sayfalarda tüfek satışı yapılıyor. Ucuz fiyata pompalı tüfek almak isteyenler de internetten satış yapan sayfalarda pazarlık yapıyor. Facebook'ta bu şekilde çok sayıda sayfa göze çarpıyor. Site yöneticileri, verdikleri ilanın altında gelen fiyat sorularına ise yanıt vermeyip telefon numarası istiyor veya özelden mesaj atılmasını talep ediyor. Bu sayfalardaki tüfek fiyatları ise sadece 300 TL'den başlıyor. Pompalı silah almak isteyen herhangi biri bu siteler aracılığıyla ruhsata sahip olmadan kolayca silah satın alabiliyor. Bu da facialarla sonuçlanan olaylara neden oluyor...

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