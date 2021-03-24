Jüri üyesi oldu

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Ceren Benderlioğlu, çocukların hayal kapılarını aralayacak olan Çocuk Filmleri Festivali'ndeki 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının jüri üyelerinden biri oldu. Geleceğin başarılı yazar ve senaristlerinden biri olmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocukların, konu sınırlaması olmaksızın istedikleri hikâyeyi yazarak katıldıkları yarışmanın diğer jüri üyeleri arasında karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu, CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi ile yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu yer alıyor.

Gelen başvurular arasında jüri tarafından belirlenen 50 hikâye kitap halinde bastırılarak yayınlanırken, kitaba basılan hikayeler arasından birinci seçilen öğrenci ise ailesiyle birlikte İstanbul'a gelip bir hafta konaklama fırsatı bulacak ve bu süre boyunca İstanbul'u gezip tanıyacak. Kazanan öğrenci bunun yanı sıra tecrübeli bir yönetmen eşliğinde yarışmada birinci olan hikâyesini filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Festivalin ödül töreninde 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının birincisi, büyük ödül dizüstü bilgisayarın sahibi olacak.