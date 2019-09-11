Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, işadamı Temel Kankıran tarafından darp edildi. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATİLLA KAPLAKARSLAN EŞİNi VE KIZINI YURTDIŞINA GÖNDERDİ

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan da yaşanan bu kötü olay sonrası;

Kızını ve eşini yurtdışına gönderdi. Hem yaşadıkları olayın şokunu atlatmaları hem de biraz kafa dinlemeleri için.

Öte yandan, olay İçişleri Bakanlığı'na aksettirildiği için konuyla ilgili hiç bir açıklama yapılmayacak.