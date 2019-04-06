Ceren Kaplakarslan, Duygu Karaca ve Cengiz Orhonlu’nun rollerini paylaştıkları ve Türkiye’de ilk kez iki yıl önce sahnelenen “Paket servis” adlı oyun 120. kez seyirci karşısına çıktı. Oyunun sonunda ise tiyatronun ekibi ve oyuncu arkadaşları doğum günü sürprizi yaptılar.
Ünlü sanatçılarında izlediği oyunu tiyatro, sinema dünyasının ünlü isimleri de izlediler ve genç meslektaşlarına destek verdiler. Yönetmenliğini Onur Şenay’ın yaptığı ve Şenay Tiyatro tarafından Gayrettepe Kats Sahne’de sahnelenen komedi oyunu “Paket Servis” 120.kez seyirci karşısına çıktı.
Ceren Kaplakarslan, Duygu Karaca ve Cengiz Orhonlu’nun rollerini paylaştıkları, Darlene Craviotto tarafından yazılan oyun Türkiye’de ilk kez iki yıl önce sahnelenmeye başlanmıştı.
30 yıl önce yazılan oyunu büyük bir başarı ile sergileyen genç oyuncular bu kez oyun sonunda sahnede doğum günü kutladılar. Tiyatro ekibi ve oyuncular, davetli sanatçılar ile birlikte Ceren Kaplakaraslan’nın doğum günü oyunun sonunda kutlandı. Oyun biter bitmez doğum günü şarkısı çalınınca Ceren Kaplakarslan’da kısa süreli bir şaşkınlık geçirdi.
Daha sonra sahneye getirilen doğum günü pastasını üfleyen Ceren’i babası Atilla Kaplakarslan’da yalnız bırakmadı. 120.oyunu izleyenler arasında Enis Fosforoğlu, sinema oyuncusu ve SODER Başkanı Yusuf Sezgin, yönetmen Avni Kütükoğlu, Mustafa Mercan, oyunun yönetmeni Onur Şenay ve 3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın finalistleri de vardı.
Ceren Kaplakarslan kendisine esprili bir şekilde yeni yaşını soranlara “Artık üçlü sayılara geldim. Anladınız siz o üçü. Yaşlanıyorum ben de” diye cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.