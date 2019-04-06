Ceren Kaplakarslan, Duygu Karaca ve Cengiz Orhonlu’nun rollerini paylaştıkları ve Türkiye’de ilk kez iki yıl önce sahnelenen “Paket servis” adlı oyun 120. kez seyirci karşısına çıktı. Oyunun sonunda ise tiyatronun ekibi ve oyuncu arkadaşları doğum günü sürprizi yaptılar.

Ünlü sanatçılarında izlediği oyunu tiyatro, sinema dünyasının ünlü isimleri de izlediler ve genç meslektaşlarına destek verdiler. Yönetmenliğini Onur Şenay’ın yaptığı ve Şenay Tiyatro tarafından Gayrettepe Kats Sahne’de sahnelenen komedi oyunu “Paket Servis” 120.kez seyirci karşısına çıktı.

Ceren Kaplakarslan, Duygu Karaca ve Cengiz Orhonlu’nun rollerini paylaştıkları, Darlene Craviotto tarafından yazılan oyun Türkiye’de ilk kez iki yıl önce sahnelenmeye başlanmıştı.

30 yıl önce yazılan oyunu büyük bir başarı ile sergileyen genç oyuncular bu kez oyun sonunda sahnede doğum günü kutladılar. Tiyatro ekibi ve oyuncular, davetli sanatçılar ile birlikte Ceren Kaplakaraslan’nın doğum günü oyunun sonunda kutlandı. Oyun biter bitmez doğum günü şarkısı çalınınca Ceren Kaplakarslan’da kısa süreli bir şaşkınlık geçirdi.

Daha sonra sahneye getirilen doğum günü pastasını üfleyen Ceren’i babası Atilla Kaplakarslan’da yalnız bırakmadı. 120.oyunu izleyenler arasında Enis Fosforoğlu, sinema oyuncusu ve SODER Başkanı Yusuf Sezgin, yönetmen Avni Kütükoğlu, Mustafa Mercan, oyunun yönetmeni Onur Şenay ve 3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın finalistleri de vardı.

Ceren Kaplakarslan kendisine esprili bir şekilde yeni yaşını soranlara “Artık üçlü sayılara geldim. Anladınız siz o üçü. Yaşlanıyorum ben de” diye cevap verdi.