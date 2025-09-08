Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan
Ünlü oyuncu Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile hayatını birleştirdi. Moray, evlilik cüzdanını, paylaştı
Giriş: 08.09.2025 - 22:11 Güncelleme: 08.09.2025 - 22:11
Oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile dünya evine girdi.
Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Ceren Moray, düğün gününden fotoğrafları ve evlilik cüzdanını paylaşarak mutluluğunu, sevenleriyle paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ