        Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan evlendi - Magazin haberleri

        Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan

        Ünlü oyuncu Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile hayatını birleştirdi. Moray, evlilik cüzdanını, paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 22:11 Güncelleme: 08.09.2025 - 22:11
        Ünlü oyuncu evlendi
        Oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile dünya evine girdi.

        Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

        Ceren Moray, düğün gününden fotoğrafları ve evlilik cüzdanını paylaşarak mutluluğunu, sevenleriyle paylaştı.

        #Ceren Moray
        #Doğu Orcan
