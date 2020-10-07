"Ben tam bir İstanbul aşığıyım"

Ceren Yılmaz: Ben tam bir İstanbul aşığıyım - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ceren Yılmaz, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Yılmaz, çekimleri Kapadokya Ürgüp'te devam eden setten fırsat buldukça İstanbul'a geldiğini söyledi.

Ceren Yılmaz, "Ben tam bir İstanbul aşığıyım. Çekimlerden fırsat buldukça İstanbul'a geliyorum. Bugün çok yakın kız arkadaşımla 2 ay sonra ilk kez görüşebildim" dedi.

Hayranlarının hediye gönderdiğini söyleyen oyuncu, "Beni çok mutlu ediyorlar. Hepsini çok seviyorum. Bizim yanımızda olduklarını bilmek motivasyonumuzu artırıyor" şeklinde konuştu.