Cerezo Osaka - Iwata rakamlar

Cerezo Osaka ve Iwata, 14 Eylül 2018 Cuma günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Cerezo Osaka 39 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Iwata 32 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Cerezo Osaka, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Iwata son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerezo Osaka kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Iwata sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cerezo Osaka son hafta oynanan Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Iwata, Kashima karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Cerezo Osaka, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 14 gol yedi.

Iwata, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Iwata 10 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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