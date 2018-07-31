Cerezo Osaka - Kobe maç önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Cerezo Osaka, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Kobe takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Cerezo Osaka 28 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kobe 28 puanda ve 4. sırada. Cerezo Osaka, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kobe, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 432 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerezo Osaka kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Kobe sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Cerezo Osaka son haftadaki Albirex Niigata müsabasında 1-0 yenildi.

Kobe ise Shimizu karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Cerezo Osaka, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 11 gol yedi.

Kobe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kobe, 10 gol atarken 8 gol yedi.

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