SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Cerrah, 8 yaşındaki hastasının oyuncak ayısını ameliyat etti

Kanadalı bir cerrah, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki hastasını ameliyata almadan önce, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayısını ameliyat etti. Operasyon sonrası yanyana yatan hastaların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Doktorun paylaştığı "ameliyat fotoğrafları" sosyal medyada büyük ilgi çekti

04.10.2018 - 10:50 | Güncelleme:

Kanadalı bir cerrah, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki hastasını ameliyata almadan önce, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayısını ameliyat etti.

Dr Daniel McNeely, doğumundan bu yana tedavisiyle ilgilendiği Jackson McKie'yi ameliyathaneye götürürken, hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası olan çocuk doktordan "Küçük Bebek" adlı oyuncak ayısını da iyileştirmesini istedi.

Dr McNeely, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayıyı ameliyat masasına yatırdı.

Doktor, hastasıyla arasında geçen anekdodu ve "ameliyat"ın fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. "Nasıl hayır diyebilirdim?" notuyla 30 Eylül'de paylaşılan fotoğraflar, yaklaşık 11 bin kez retweet edildi.

https://twitter.com/pdmcneely/status/1046371793869656064

Ambulans personeli, okyanusu görmek isteyen kadının son arzusunu yerine getirdi

Oyuncak ayının koltuk altında ufak bir yırtık tespit eden doktor, ayıya operasyon sırasında oksijen maskesi de taktı.

Hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve "Küçük Bebek"in ameliyatlarının başarılı geçtiği, yanyana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Jackson'ın ailesi, doktora ve görev yaptığı Nova Scotia eyaletindeki Halifax IWK Sağlık Merkezi'ne, oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti.

Jackson'ın babası Rick McKie "Jackson 'Küçük Bebek'inin hastaneden yanında yatmasından çok mutlu ve gururluydu" dedi.

  • Polisin el koyduğu balonlar hasta çocuklara dağıtıldı
  • Ambulans personeli, ölmek üzere olan hastanın son arzusunu yerine getirdi, dondurma aldı
  • Son isteği olan buzlu içecek, 600 kilometre uzaktan ulaştırıldı
  • Ambulans personeli, okyanusu görmek isteyen kadının son arzusunu yerine getirdi
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
"Fizik erkekler tarafından inşa edildi" diyen CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı
"Fizik erkekler tarafından inşa edildi" diyen CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı
ABD Savunma Bakanı Mattis: Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı
ABD Savunma Bakanı Mattis: Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı
26 yaşında, 130 milyon dolarlık spor giyim markası sahibi
26 yaşında, 130 milyon dolarlık spor giyim markası sahibi
Trump: FBI, Kavanaugh ile ilgili istediği kişinin ifadesini alabilir
Trump: FBI, Kavanaugh ile ilgili istediği kişinin ifadesini alabilir
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü
Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü
McKinsey: Türkiye için geçmişte ne yaptı, hangi ülkelere danışmanlık veriyor?
McKinsey: Türkiye için geçmişte ne yaptı, hangi ülkelere danışmanlık veriyor?
Fed faizi artırıp, genişlemeci para politikası dönemini sonlandırdı: Türkiye gibi gelişen ülkeleri ne bekliyor?
Fed faizi artırıp, genişlemeci para politikası dönemini sonlandırdı: Türkiye gibi gelişen ülkeleri ne bekliyor?
Washington, Çin ile ticaretinde en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor
Washington, Çin ile ticaretinde en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X