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Cerrahpaşa başhekimi: Günlük vaka sayısındaki artış sürerse nisan ayı korkutabilir

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde yeniden tehlikeli sınıra dayanmış durumdayız. Uzmanlar günlük vaka sayısındaki artışın sonuçlarının önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini söylüyor. Bu, yoğun bakım servislerine duyulan ihtiyaçtan Covid polikliniklerine başvurulardaki artışa kadar her alanda hissedilecek. Yaklaşan nisan ayı korkutuyor. Tüm bilinçlendirme çabalarına rağmen vatandaşların vurdumduymazlığı ise isyan ettiriyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu yazdı

Cerrahpaşa başhekimi: Günlük vaka sayısındaki artış sürerse nisan ayı korkutabilir - Haberler
Cerrahpaşa başhekiminden sitem!
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Türkiye’nin en yoğun üniversite hastanelerinden birinin başhekiminden sitem var. Covid-19 sürecinden geçtiğimiz bugülerde günlük vaka sayısındaki artışın olumlu bir işaret olmadığına dikkat çeken İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “Böyle giderse nisan ayında rakamların artacağını öngörüyor ve korkuyorum” diyerek devam ediyor; “Şu an için hem kendi hastanemiz hem de ülke genelinde ilk iki dalga yoğunluğunda olmasa da yeni bir ‘dalga öncesi periyot’ yaşıyoruz. 8 Aralık 2020’de günlük 33 bin vaka ülkemizin gördüğü en yüksek sayıydı. O tarihten sonra bir düşüş yakalamış ve başarılı bir yola girmiştik. 1 Mart’tan itibaren ise günlük vaka sayılarımız yeniden artmaya başladı. Dün 20 bin 428 vaka sayısına ulaştık. Bu yükselişin devam edeceği düşüncesi endişe duymama neden oluyor.”

YOĞUN BAKIM İHTİYACINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, günlük vaka artışına paralel olarak son 15-20 gün içinde Covid servislerinde yatan hasta sayısının da artış gösterdiğini söylüyor ve Covid polikliniklerine başvuran hasta sayılarındaki artışın da devam ettiğine dikkat çekiyor. “İçinde bulunduğumuz durumun iyi tarafı yoğun bakım servislerinde Covid-19’lu hasta sayısının henüz artmaması. Günlük hasta sayısı ve yatan hasta sayısı artınca yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı da yükselecektir” diyen Kutlubay, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de artış yaşanacağına dikkat çekiyor.

AŞILANMA ORANININ ARTMASI GEREK

Şu ana kadar Türkiye’de çift doz aşı yapılan kişi sayısı 5 milyonun üzerinde. Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, aşılama oranını artırmanın hastalanabilecek ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilecek kişi sayısı yanında hastanelere olan yığılmayı ve sağlık çalışanları üzerindeki yükü azaltmaya da yardım edeceğine de dikkat çekiyor.

KISITLAMALAR GERİ GELEBİLİR

Kontrollü gevşeme adı verilen kısıtlamaların azaltılmasının yarattığı manzarayı “vurdumduymazlık ve aymazlık” olarak nitelendiren Doç. Dr. Kutlubay, “Sokaklar çok kalabalık, mekanlar tıklım tıklım dolu, maske kullanımında gevşemeler var, denetimler yetersiz. Mutant virüs görülme oranı arttığı için özellikle ev içi buluşmalar çok tehlikeli hale geldi. Evlerde maske ve mesafe ihlali ise bu tehlikeye yani vaka artışına davetiye çıkartıyor”diyor ve günlük vaka artışının devam etmesi halinde gevşetilen kısıtlamaların kaldırılıp eski tedbirlere dönülebileceğine dikkat çekiyor.

YAZ BEKLENDİĞİ GİBİ GEÇMEYEBİLİR

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay’a göre yaz mevsiminde sıcaklıkların artması ile açık havada geçirilecek zaman da artacak. Günlük vaka sayısında geçen yaz olduğu gibi bir düşme görülecek olsa bile artışın bu şekilde devam etmesi halinde kısıtlamaların yaz mevsiminde de devam edebileceği gerçeğine hazırlıklı olmamız gerek.

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