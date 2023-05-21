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CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek 6’ncı şampiyonluğuna ulaştı. Zehra Güneş, galibiyet sonrası saha içinden görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

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  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

    İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank mücadelesi gerçekleşti. Çekişmeli geçen maçta Vakıfbank geride başlarken, Zehra, Egonu ve Ogbogu’nun doğru hamleleriyle skoru eşitledi. Zorlu geçen ilk seti 27-25 Vakıfbank aldı.
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

    fİkinci sette de Vakıfbank, Egonu’nun etkili hücumları sayesinde geriden geldiği seti 25-17 galip tamamladı. Üçüncü sette Eczacıbaşı Dynavit hızlı ve kararlı başladı. Vakıfbank seti çeviremedi ve skor 2-1 oldu.
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

    Dördüncü sette, Egonu’nun ve Gabi ‘nin istikrarlı mücadeleleri sayesinde Vakıfbank 25-17 kazanarak, 6’ncı şampiyonluğunu elde etti. Zehra Güneş, ödül töreniniden sonra sosyal medya hesabında o anları sevenleriyle paylaştı.
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

    Maç sonrası tüm ekibiyle büyük sevinç yaşayan Zehra Güneş, madalyaların takılmasının ardından yaşadıklarını Instagram hesabından yayınladı. Bu galibiyet sonrası VakıfBank; üst üste 2, turnuvadaki 6. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

    İşte Zehra Güneş'in şampiyonluk paylaşımları...
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu! Zehra Güneş'in galibiyet pozlarına binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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