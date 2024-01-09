ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri Maxim Vengerov'la buluştu ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ve 21. yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov'un birlikte sahne aldıkları, yeni yılın ve "Cumhuriyet'in 100. Yılı"nın ilk konseri 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşti!

ÇEV Sanat’ın düzenlediği yeni yılın ve “Cumhuriyet’in 100. Yılı”nın ilk konseri, ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un ÇEV Sanat’ın kuruluşunun 15. Yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı Umut Işığı adlı eserle başladı.

Eseri genç sanatçılar Arya Su Gülenç (Piyano), Melis Sağlam (Lirik Soprano) icra etti ve ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı vakfın genç sanatçılarından Kerem Tunçer yönetti.

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Konserde; ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç (Piyano), Bach’ın Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Bade Daştan (Keman), Maxim Vengerov’la Bach’ın İkili Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Sofiko Tchumbridze (Keman), Vivaldi’nin “Kış” adlı eserini icra etti. Konserin sonunda Genç Sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Tchumbridze, Maxim Vengerov ile Vivaldi’nin Dörtlü Keman Konçertosu’nu seslendirdi. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı ise ünlü Maestro İbrahim Yazıcı yönetti.

Ceyda Düvenci’nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği gecede, konseri organize eden ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, konuşmasında Genç Sanatçıların uluslararası başarılarından bahsederek, “Genç Yetenekler” projesinin sürdürülebilir olmasının önemini ve kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini belirtti.

Konsere Onur Konuğu olarak davet edilen dünyaca ünlü Maestro Gilbert Varga, gecede konuşma yaparak genç sanatçıların yetişmesi için ÇEV Sanat’ın yaptıklarına hayran olduğunu söyledi. Varga, genç sanatçılarla gurur duyduğunu belirterek, bu etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, bu kadar yetenekli sanatçıları olduğu için Türkiye’ye harika bir gelecek dilediğini ve Türkiye’yle gurur duyduğunu ifade etti.

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ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği konserde genç sanatçılar ayakta alkışlandı.

ÇEV Sanat, klasik müzik alanında önemli başarıları ülkemize kazandıran genç sanatçılarımızın, kültür ve sanat elçilerimiz olarak dünya sahnelerinde parlayan yıldızlar olması yolunda ilerlemeleri için gerekli imkanları sağlamaya çalışmaktadır.