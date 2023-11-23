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        Haberler Spor Voleybol CEV Volleyball Cup: Neftohimik Burgas: 0 - Arkas Spor: 3 - Voleybol Haberleri

        CEV Volleyball Cup: Neftohimik Burgas: 0 - Arkas Spor: 3

        CEV Volleyball Cup 16'lı finalleri ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'da konuk olduğu Neftohimik Burgas'ı 14-25, 17-25 ve 21-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:49 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:49
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        Arkas Spor set vermedi
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        Salon: Mladost Burgas

        Hakemler: Lukas Kralovic, Alexis Fuentes Barrasa

        Neftohimik Burgas: Khan Murad, Ragin Ventsislav, Simic Stevan, Georgi Petrov, Denis Chavdarov, Svetoslav Stankov (Simeon Dobrev, Ivan Stanev, Branimir Grozdanov, Viktor Nedyalkov, Aleksandar Kordev)

        Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Nicholas Hoag, Kartev Nikolay (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş)

        Setler: 14-25, 17-25, 21-25

        Süre: 67 dakika (19, 22, 26)

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