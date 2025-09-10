Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) iş dünyası ile yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu, Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, büyükelçiler, misyon temsilcileri, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı resepsiyon, ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde düzenlendi.

‘MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 178,3 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜR’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada 2023 yılında hazırlanan üç yıllık Orta Vadeli Programda, ülkenin yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesini amaçladıklarını belirterek, “İki yıl önceki o programda 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomi olmayı ve kişi başına gelirimizin 15 bin dolara ulaşmasını ve işsizliği tek haneye indirmeyi hedeflemiştik. Sözümüzü tuttuk ve uyguladığımız programla 2025 yılı sonu itibariyle milli gelirimiz ilk defa 1,5 trilyon doları aşmış, kişi başına gelirimiz ilk defa 17 bin doların üzerine çıkmış ve böylelikle Türkiye ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacaktır. Haziran 2024’ten itibaren enflasyonda kesintisiz azalma süreci yaşayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydettik. 2025 yılında da enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz. Üretimdeki artış, yatırımlardaki yükselişle beraber yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı ocak- ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında, orta- yüksek teknoloji ihracatımız ise yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Sürdürdüğümüz güçlü politika duruşu sayesinde Türk Lirası’na olan güven artarken Merkez Bankası rezervlerimiz 178,3 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştür” dedi.