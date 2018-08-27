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Cevizin faydaları nelerdir? İşte cevizin yararları ve zararları...

Ceviz, ceviz ağacından yetişen yuvarlak, tek tohumlu meyvelerdir. Ceviz ağacının varlığı MÖ 700'lü yıllara kadar uzanıyor. Cevizler, Roma İmparatorluğunun erken dönemlerinde tanrılar için besin olarak kabul edildi ve adını Jüpiter'den (bilimsel ismi: Juglans regia) aldı. Şimdi cevizin sağlık üzerindeki araştırmalarla da kanıtlanmış faydalarından ve olası zararlarından bahsedeceğiz...

27.08.2018 - 00:28 | Güncelleme:

Ceviz her zaman “beyin yemeği” olarak kabul edilir, belki de cevizin yüzey yapısının beynin kıvrımlı yapısına benzemesinin sebebi de budur. Ceviz aynı zamanda, zekanın bir sembolü olarak düşünülmüştür ve aslında kişinin zekasını arttırdığı inancına yol açmıştır. Bu tam olarak doğru olmasa da, son çalışmalar, ceviz tüketiminin beyin işlevini desteklemede yardımcı olduğunu kanıtlamıştır. İki çeşit ceviz vardır; siyah ceviz ve kahverengi ceviz.

CEVİZİN BAŞLICA FAYDALARI

- Ceviz, sağlıklı bir yağ, protein ve lif kaynağıdır. Diğer faydalarının yanı sıra kalp ve kemik sağlığını koruru ve kilo kontrolüne yardımcı olurlar.

- Bir avuç ceviz, yüksek miktarda bakır, manganez, molibden ve biyotinin yanı sıra bitki bazlı omega-3 yağlarının günlük önerilen değerinin yüzde 100'ünden fazlasını sağlar.

-Ceviz sadece prostat kanseri riskini azaltmaya değil, aynı zamanda meme kanserine de yardımcı olabilir.

- Ceviz, sadece birkaç yaygın olarak tüketilen gıdalarda bulunan güçlü antioksidan içerir. Ceviz sperm kalitesini artırabilir, kilo kontrolüne yardımcı olabilir, beyin sağlığı ve Tip 2 diyabet için destek sağlayabilir.

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ

30 gram ceviz şunları içerir:

- Enerji: 200 kalori
- Karbonhidrat: 3,89 gram (g)
- Şeker: 1 g
- Fiber: 2g
- Protein: 5 g
- Yağ: 20 g
- Kalsiyum: 20 miligram (mg)
- Demir: 0.72 mg
- Sodyum: 0 mg

Ceviz ayrıca;

- Manganez
- Bakır
- Magnezyum
- Fosfor
- B6 vitamini
- Demir kaynağıdır.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

1) Kanserle mücadele özellikleri

Cevizler sadece prostat kanseri riskini değil, aynı zamanda meme kanserini de azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada, 18 hafta boyunca bir insanın tüketeceği miktara eşdeğer (75 gram) ceviz yiyen farelerin, diğer kaynaklardan aynı miktarda yağ tüketen kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde daha küçük ve daha yavaş büyüyen prostat tümörlerine sahip olduğu görüldü. Genel olarak, bütün cevizli diyetler prostat kanseri büyümesini yüzde 30 ila 40 oranında azaltmıştır. Fareler üzerinde yapılan bir başka araştırmaya göre, günde sadece iki avuç ceviz göğüs kanseri riskini yarıya indirdi ve tümör büyümesini de yüzde 50 oranında yavaşlattı.

2) Kalp sağlığı

Cevizlerde bulunan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin LDL (zararlı) kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu da, kardiyovasküler hastalık, inme ve kalp krizi riskini azaltır.

Cevizler ayrıca anti-inflamatuar olan ve patolojik kan pıhtılarının oluşumunu önleyebilen bitki bazlı omega-3 yağ alfa-linolenik asidi (ALA) içerir. Araştırmalar, ALA'da yüksek diyet yapan kişilerin koroner kalp hastalığı riskini azalttığını göstermektedir. 4 Günde sadece dört ceviz yemenin, kalp-sağlıklı ALA'nın kan seviyelerini önemli ölçüde artırdığı, 5 ve daha fazla ceviz tüketiminin ise sağlıklı kolesterol seviyelerini desteklediği gösterilmiştir.

3) Nadir ve güçlü antioksidanlar:

Antioksidanlar insan sağlığı için çok önemlidir. Yaşa bağlı bozulmanın merkezinde yer alan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olurlar. Cevizler sadece yaygın olarak tüketilen birkaç gıdada bulunan benzersiz ve güçlü antioksidan içerir. Bunlar, kinon juglon, tanin tellimagrandin ve flavonol morini'dir. Yapılan bir araştırma, ceviz polifenollerinin kimyasal kaynaklı karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Başka bir çalışmada da, araştırmacılar fındık, özellikle de cevizlerin güçlü antioksidan güçlere sahip olduklarını bulmuşlardır. Ceviz polifenolleri, test edilen fındıklara göre en iyi verime ve aynı zamanda da en yüksek lipoprotein-bağlı antioksidan aktivitesine sahiptir.

4) Kilo kontrolü:

Cevizler, kendinizi tam olarak hissetmenize yardımcı olan besinlerden biridir, bu da tokluk hissinin artması anlamına gelir. Zengin protein ve lif kaynağı ceviz, özellikle vejeteryanlar için sağlıklı bir atıştırmalık seçenektir. Diyetinize ceviz eklemek zamanla ideal kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. Yapılan 31 çalışmanın sonuçları, diyetlerinde diğer yiyeceklerin yerine ekstra fındık veya fındık içeren besinler bulunanların, 1,4 kilogram kilodan ve yarım santim de belden inceldiğini gösterdi.

5) Erkeklerde gelişmiş üreme sağlığı:

Cevizlerin daha az bilinen faydalarından biri, erkek fertilitesi üzerindeki etkileridir. Batı tarzı bir diyete günlük 75 gram ceviz ekleyen erkeklerin canlılık, motilite ve morfoloji gibi sperm kalitesini önemli ölçüde artırdı.

6) Beyin sağlığı:

Cevizler, E vitamini, folat, melatonin, omega-3 yağları ve antioksidanlar dahil bir dizi nöroprotektif bileşen içerir. Araştırmalar, ceviz tüketiminin genç yetişkinlerde artan çıkarsama ve akıl yürütmeyi de içeren beyin sağlığını destekleyebileceğini göstermektedir. Bir başka çalışmada da ayrıca, ceviz gibi yüksek antioksidan gıdaların tüketilmesinin, yaşlanmada ortaya çıkan oksidatif strese karşı gelişmiş savunmasızlığı azaltabildiğini, “sağlık alanını arttırdığını” ve ayrıca “yaşlanmayla ilgili bilişsel ve motor fonksiyonları iyileştirdiğini de bulmuşlardır.

7) Diyabet:

Cevizlerdeki faydalı yağın, Tip 2 diyabetli kişilerde metabolik parametreleri geliştirdiği göstermiştir. Günlük 250 gram ceviz yiyen Tip 2 diyabetli kilolu yetişkinler, ilk üç ayda açlık insülin düzeylerinde kayda değer bir azalma sağlamışlardır.

CEVİZİN ZARARLARI

Ceviz, aşırı tüketildiği zaman (günde 4 taneden fazla), vücut ihtiyacı olan kadarını depolayıp, arta kalan fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır.

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