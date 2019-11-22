Çevre koruma harcamaları 2018 yılında bir önceki yıla göre %11,6 artış göstererek toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının %56,6'sı mali ve mali olmayan şirketler, %36,3'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,1'i ise hanehalkları tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARI ATIK YÖNETİMİNDE YOĞUNLAŞTI

Çevre koruma harcamalarının %47,5'ini atık yönetimi hizmetleri, %35,6'sını atıksu yönetimi hizmetleri, %6,8'ini biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, %3,6'sını toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve %6,5'ini ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 7.1 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Toplam 7,1 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının %63,8'i mali ve mali olmayan şirketler, %36,2'si ise genel devlet tarafından yapıldı. Atıksu yönetimi hizmetleri için 3,1 milyar TL, atık yönetimi hizmetleri için 1,8 milyar TL yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 2,2 milyar TL çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1 OLDU

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2017 yılında %1,1 iken, 2018 yılında %1 olarak gerçekleşti.