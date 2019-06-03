Çevre sergisi açıldı

Trump Art Gallery, dünya geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve ekolojik duyarlılığa dikkat çekmek için 17 sanatçının buluştuğu 'Yarından Sonra' adlı karma sergi için kapılarını açtı. Sergi, iklim ve küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak için birey ve toplumsal olarak yapılan davranışların kısa ve uzun vadede doğurduğu etkiler hakkında her kesimin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Olumsuz etkilerini yoğun olarak yaşamaya başladığımız, dünyanın geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği, değişen atmosfer, buz, okyanus ve kara ile ilgili detaylar, sanatçıların duyarlılığı ile tuvallere ve heykellere yansıyor.

Kontrolsüz tüketim, dünyanın ekolojik dengesini bozuyor ve geri dönülmez sonuçlara neden oluyor. Tek bir çözümün olmadığına dikkat çeken sergi, ziyaretçilere kişisel ve toplumsal birliğin bu soruna ne kadar etkili çözümler sunabileceğini göstermeye çalışıyor. Sergi, 2'nci yüzyılın en önemli ve sosyal konusu olan ‘Küresel Isınma, ekolojik duyarlılık' konusunda her yaştan ziyaretçiyi düşünmeye yöneltirken gelecek nesiller için iklim değişikliğinin önemli sonuçlarını sunuyor.

'Yarından Sonra' karma sergisinde; Ayhan Tomak, Aylin Örücü, Başak Demirci, Begüm Canel, Emre Çelikkol, Gökçe Sözen, Gökhan Gümülcine, Hakkı Kandır, Kadir Banabak, Mehmet Can Gürsoy, Selma Hekim, Serdal Kesgin, Soyhan Baltacı, Suna Tüfekçibaşı, Tarık Korkmaz, Turan Büyükkahraman ve Ümit Tekindağ olmak üzere 17 sanatçı eserleriyle yer alıyor.