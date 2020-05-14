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Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle gerekli önlemleri alan oyuncu Ceyda Düvenci, bu süreci nasıl geçirdiğini Instagram hesabına eklemeyi ihmal etmiyor.

Eşi Bülent Şakrak, çocukları Ali ve Melisa ile ev hallerini sosyal medya hesabından yayınlayan Düvenci, paylaşımlarına bir yenisini daha dahil etti.

'EVLATLAR BAZEN ANLAŞIYOR BAZEN ANLAŞAMIYOR"

Oyuncu, huzur dolu bir anını anlatarak, oruç tutup tutmadığını açıkladı. Ceyda Düvenci, fotoğrafının altına şu ifadeleri kullandı:

Başucumda çayım ve kitaplarım, salonun kanepesinde köşeye uzandım. Evlatlar bazen anlaşıyor bazen anlaşamıyor. Yani bağırtı araları kahkaha sesleriyle karışık oyun oynuyorlar. Fonda country müzik çalmakta. (Sevgilim, müzik listesini açmış, eski kovboy müzikleri çalıyor)

"EN SEVDİĞİM SAATLER BU SAATLER"

Kendisi, en sevdiği müzikler eşliğinde akvaryumunu temizliyor, aralarda da gelip gelip beni öpüyor. Herkes mutlu, huzurlu... Aşk kaplı salonda derin nefes alıyorum. Her şey yolunda... En sevdiğim saatler bu saatler sanırım, şükür...

Bülent Şakrak, Melisa ve oğlum Ali bir de dedim 'Hazır evden çıkmadık, saçlar başlar en havalı halimdeyken filtreli bir fotoğrafım da olmasın mı?' En dip not: 'Oruç tutuyor musunuz?' diye soracak olanlara cevaben, 'trombosit' rahatsızlığımdan ötürü her gün ilaç almak zorundayım. Bu yüzden oruç tutamıyorum. Sevgilerimle...