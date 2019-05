Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2015 yılında evlenmişti. Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. "Güçsüz hissettiğim zamanlarım var" ifadelerini kullanan Düvenci, şu ifadeleri kullandı:





"ŞEFKAT HER ŞEYİN İLACI"



"Hiç mi yorulmuyorsun?", "Güçsüz kalmıyorsun?" Sorularınıza cevap; evet yoruluyorum ve güçsüz hissettiğim zamanlarım var. Hayatı, insanları, olanları düşünüyorum. Nefes alamadığım zamanlar oluyor benim de senin gibi, herkes gibi... Ve dedim ki kendime; "Biricik Ceyda, sakince dur, güzel bir müzik aç, en sevdiğin yemekleri pişir, evden hiç çıkma, seni mutlu edecek şeyler yap, yaz, oku, çocuklarınla zaman geçir, sevgilinle baş başa kal, uyu, sessizliği dinle, yürüyüş yap, yoga yap... Bakalım hayat sana neler söyleyecek?" Böyle işte sevgili takipçi... O gün bugün ve ben yorgun düşünce kendimi sevip, şımartmayı seçiyorum. Zihnim, kalbim ve bedenim ortak ahengine geçene kadar da bunu yapacağım. Çünkü şefkat her şeyin ilacı ve en güzel şeyler kendini gerçekten sevdiğinde başlar... Her duyguya hakkımız var. Geldiği gibi karşılayıp ağırlamalı... Sakin gün hoş geldin... Bakalım neler hissedecek ruhum...