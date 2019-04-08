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Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci, bu kez eşi Bülent Şakrak ve kızı ile birlikte çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.