Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu

Giriş: 08.04.2019 - 10:34 | Güncelleme:  

Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve kızı ile birlikte bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Düvenci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

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    Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci, bu kez eşi Bülent Şakrak ve kızı ile birlikte çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 2Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu - Magazin haberleri
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    Düvenci, kızına sarılarak yattığı karesini sosyal medya hesabından, "Koynuna giriyorum artık. O kadar kocaman oldun, hatta koynuna sığıyoruz balköpüğüm... Günaydın hayat..." notuyla yayınladı. Düvenci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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  • 24Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu - Magazin haberleri
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  • 25Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu - Magazin haberleri
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  • 26Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu - Magazin haberleri
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  • 27Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu - Magazin haberleri
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  • 28Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinden aile pozu - Magazin haberleri
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