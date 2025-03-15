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        Haberler Magazin Ceylan Ertem ve İrem Derici arasında sahne performansı tartışması - Magazin haberleri

        Ceylan Ertem ve İrem Derici arasında sahne performansı tartışması

        Şarkıcı Ceylan Ertem'in Hadise ve İrem Derici'nin sahne performanslarına yönelik eleştirisi, sosyal medyada beklenmedik bir polemiğe yol açtı. İrem Derici, meslektaşının sözlerine sert bir yanıt vererek, "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 23:32 Güncelleme: 16.03.2025 - 00:59
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        Sahne performansı tartışması
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        Şarkıcı Ceylan Ertem'in meslektaşları İrem Derici ve Hadise'nin sahne performanslarına yönelik eleştirisi, sosyal medyada sert bir polemiğe yol açtı.

        Ceylan Ertem, sosyal medya üzerinden Hadise ve İrem Derici'yi hedef alan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında; "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lâzım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" ifadelerini kullandı.

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        "NÖBET GEÇİRİR GİBİ ÖĞÜRÜYORSUN"

        Bu eleştiriye kayıtsız kalmayan İrem Derici, Ertem'e sert bir dille karşılık verdi. Geçtiğimiz haftalarda Sevda Türküsev ile yaşadığı polemiğe de gönderme yapan Derici; "Aaa Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

        "GİDİN İŞ GÜÇ YAPIN"

        İrem Derici, ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise Ceylan Ertem'in gündeme gelmek için kendisini hedef aldığını iddia ederek, "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın" dedi.

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        Polemik sonrası sosyal medya hesabından dans ettiği bir performansını paylaşan İrem Derici, Ceylan Ertem'e gönderme yaparak, "Feyz al feyz. Haydi yallah şimdi kendi kendine cover yap. Hamama git" ifadelerini kullandı.

        "BENİMLE BAŞA ÇIKAMAYACAĞINIZI KABUL EDİN"

        Tartışmaya son noktayı koyan İrem Derici; "Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin. Genel bir gerçekliktir: Su 100 derecede kaynar, İrem Derici ile baş edilmez" sözleriyle takipçilerine seslendi.

        Hadise ise henüz yaşanan bu polemiğe bir cevap vermedi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Ceylan Ertem
        #irem derici
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