Cezaevinde şüpheli ölüm

Zafer Samancı'nın haberine göre, 28 yaşındaki Kadir Kurt, değişik suçlardan dolayı 2 yıl önce Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevine konuldu. Kadir Kurt, 23 Ağustos akşamı sayım yapan infaz koruma memurları tarafından çamaşır ipine asılı halde ölü bulundu.

BABASINA ‘GÜCÜM KALMADI BENİ BURDAN NAKLETTİR’ DEMİŞ

Acı haberle yıkılan aile, genci intihara 2 infaz koruma memurundan gördüğü şiddetin neden olduğu iddiasında bulundu. Baba Mehmet Kurt, “Oğlum 6 aydır 2 gardiyan tarafından dövülüyormuş. Bunu bana telefonda söyledi. 25 dakika boyunca dövmüşler oğlumu. Beni üzmemek için anlatmadığı başka şeyler de olduğunu söyledi” dedi. Oğlunun “dayanacak gücüm kalmadı” diyerek başka cezaevine nakil olmak istediğini söyleyen baba Kurt, “Savcılığa dilekçe verdim ama sonuç alamadım. Sonunda oğlum canına kıydı” dedi.

“ADALET BAKANLIĞI BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMASIN”

Oğlunun ardından gözyaşı döken Mehmet Kurt, “Kadirler ölmesin, babalar ağlamasın. Devlet bizim sahibimiz. Adalet Bakanlığımız bu işin peşini bırakmasın. Bu intihar olayını araştırıp gerçeği ortaya çıkarsın” ifadelerini kullandı.

“O İP HÜCREYE NASIL GELDİ?”

Kadir Kurt’un amcasının oğlu Şafak Kurt ise “Kadir intihar etmiş olabilir. Ama onu buna iten sebepler bulunmalı. Kadir bize defalarca bu iki gardiyanın kameraların görmediği bölgelerde kendisini dövdüğünü söyledi” diye konuştu. Aile, Kadir’in intihar ederken kullandığı çamaşır ipinin hücreye nasıl alındığını ve ipin nereye bağlandığının da şüpheli konulardan olduğunu söyledi.

BAŞSAVCILIK: PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olayla ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Kadir Kurt’un psikolojik rahatsızlığı olduğu, kurum psikoloğuyla görüştüğü, 6 Ağustos’ta intihara kalkıştığı, 10 Ağustos’ta da Ereğli Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümüne götürüldüğü belirtildi. 13 Ağustos’ta Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevki yapılarak ilaç tedavisinin başlandığı ve tedavi sonrası yeniden cezaevine getirildiği ifade edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tekli odada 15 günlük izolasyon süresi içerisindeyken olayın meydana geldiği kaydedildi.



“İNTİHARA AZMETTİREN KİŞİ TESPİTİ YOK”

Savcılık açıklamasında “Deliller ışığında intiharına doğrudan katkıda bulunan, azmettiren, teşvik eden, yardım eden veya mecbur eden kişi ya da kişiler tespit edilememiş olmakla birlikte olayla ilgili oluşması muhtemel diğer suçlara ilişkin suç ve fail araştırma işlemleri konusunda gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.

Kadir Kurt’un amcasının oğlu Şafak Kurt, bu açıklama üzerine “Kadir psikolojik tedavi görüyorsa resmi bir raporunu bize göstersinler. Böyle bir şey varsa Kadir’in yalnız başına bir hücreye konması yerine R tipi (Rehabilitasyon) cezaevine sevk etmeleri ya da bir hastanede tedavi altında tutmaları gerekir. Bu işin kapanmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Kadir Kurt’a şiddet uyguladıkları iddia edilen 2 infaz koruma memurundan birinin izne ayrıldığı öğrenildi. Aile iki infaz koruma memuru hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.