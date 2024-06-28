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        Haberler Gündem Güncel Cezaevinde yangın! 5 kişi dumandan etkilendi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Cezaevinde yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'de Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın çıktı. Çamaşırhanede çıkan ve kısa sürede söndürülen yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:36
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        Cezaevinde yangın! 5 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde çıkan yangında, 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

        AA'da yer alan habere göre Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde bulunan kurutma makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru, ambulansla tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çamaşırhanede hasar oluştu.

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        #son dakika
        #kocaeli
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