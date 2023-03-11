DHA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak´ta tek katlı bir evde meydana geldi. Edirne Kapalı Cezaevi´nde `yağma´ ve `kasten yaralama´ suçlarından yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra tahliye olan C. T., eşi H. T.'nin yaşadığı eve geldi.

Evde çift arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre H. T., piknik tüpünü yakıp, kanepenin üzerine bıraktı.

Tutuşan kanepedeki alevler, kısa sürede yayıldı, tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından H. T., polis tarafından gözaltına alındı.

`Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen H. T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.