        Cezaevinden firar etti! Camide uyurken yakalandı

        Cezaevinden firar etti! Camide uyurken yakalandı

        Karabük'te açık cezaevinden firar eden hükümlü, camide uyurken jandarma tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:51
        Cezaevinden firar etti! Camide uyurken yakalandı
        Karabük'te, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan E.K., geçen cumartesi günü Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

        E.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. E.K., geçen pazar günü Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Merkez Camisi'nde uyuduğu sırada jandarma tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

