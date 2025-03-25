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        Haberler Gündem Güncel "Cezaevlerinde yer kalmadığı" iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        "Cezaevlerinde yer kalmadığı" iddiasına yalanlama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:50
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        "Cezaevlerinde yer kalmadığı" iddiasına yalanlama
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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        CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane'deki mitingde "Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün ki 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri içeri ata ata, gazetecileri içeri ata ata, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime. Yazıklar olsun. Söz veriyorum, söz veriyorum er ya da geç, birkaç ay, bir yıl, bilemedin gelecek yıl. Bu düzeni değiştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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