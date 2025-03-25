"Cezaevlerinde yer kalmadığı" iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane'deki mitingde "Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün ki 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri içeri ata ata, gazetecileri içeri ata ata, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime. Yazıklar olsun. Söz veriyorum, söz veriyorum er ya da geç, birkaç ay, bir yıl, bilemedin gelecek yıl. Bu düzeni değiştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı

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