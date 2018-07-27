Cezalarını okulları boyayarak çekiyorlar

İstanbul Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bir süre önce Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin `Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması´ konusunda protokol imzaladı. Yeni öğretim yılı başlamadan onarım ve boya gereksinimi bulunan 6 okul belirlendi.

Adli suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında `170 gün kamuya yararlı işte çalışma´ cezasının bir bölümünü kaymakamlıkta tamamlayan, boyacı, 2 çocuk babası Aykut Erdoğan, projeye gönüllü katıldı. Yasaya göre, zorunlu 2'şer saat çalışması 1 günlük tutukluğuna eşit sayılan Erdoğan, seçilen 24 hükümlüye mesleğinin inceliklerini anlatarak, göstermeye ve birlikte çalışmaya başladı.

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