Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika adaylıktan çekildi, seçimler ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, iki haftadan uzun süren protesto gösterilerinin ardından beşinci dönemi için cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve seçimleri ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Nisan'da yapılması bekleniyordu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada kısa süre içinde kabine revizyonuna gidileceği belirtildi.

Buteflika'nın 20 yıllık iktidarını uzatma girişimine karşı öğrenciler, sendikalar, avukatlar dahil on binlerce kişi iki haftadır sokaklarda protesto gösterileri düzenliyordu.

2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyordu. Açıklama, Buteflika'nın İsviçre'den dönüşünden bir gün sonra yapıldı.

Cezayir'de Buteflika'nın 'kaos' uyarısına karşın on binlerce kişi sokaklarda