Chapecoense - Palmeiras karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Chapecoense, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Palmeiras takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. 21 puanlı Chapecoense 17. sırada bulunuyor, Palmeiras 37 puana sahip ve 5. sırada. Chapecoense son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 773 kodlu maçı oynayanlar; Chapecoense galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 2.90, Palmeiras galibiyet oranı 1.85. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Chapecoense önceki hafta Coritiba mücadelesinde 2-1 kazandı.

Palmeiras, Atletico Paranaense karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chapecoense, 13 gol attı ve 7 gol yedi.

Palmeiras, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palmeiras 12 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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