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Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic el ele

Bir süre önce "Sakallı erkeklerden hoşlanıyorum ve bana uyum sağlayabilecek sakallı bir erkek arıyorum" açıklamasında bulunan Charlize Theron, muradına erdi. Theron, yeni sevgilisi Alex Dimitrijevic ile el ele yürüyüş yaparken görüntülendi

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    "SAKALLI BİR SEVGİLİM OLSUN İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Sean Penn, Brad Pitt ve Alexander Skarsgard gibi isimlerle aşk yaşayan Charlize Theron, bir süre önce özel hayatı hakkında açıklamalar yaparken yeni sevgilisinin sakallı olmasını istediğini belirtmişti.

    Charlize Theron, "İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim ama şimdi kararımı değiştirdim. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek, mesaj vermişti.

    Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Charlize Theron, kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını da sözlerine eklemişti.
  • Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic el ele - Magazin haberleri

    "BANA UYUM SAĞLAYACAK BİRİ OLMALI"

    Hiç biyolojik olarak anne olmasa da August ve Jackson adında iki evlatlık çocuğu bulunan Charlize Theron, "Sabah 4'te kalkıp, spor yapıyorum. Sevgilim, bütün bunlara uyum sağlayacak biri olmalı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic el ele - Magazin haberleri

    "CİNSELLİĞİMİ ÖN PLANA ÇIKARIP, ARZULANAN KADIN OLMAMI İSTEDİLER"

    Ayrıca geçtiğimiz aylarda kariyerinin başında yaşadığı zorlukları açıklayan Charlize Theron, o dönemde yönetmenlerin kendisini sadece bir nesne olarak gördüklerini ve ne giyeceğine bile karıştıklarını söylemişti.

    Charlize Theron, kariyerinin ilk yıllarında birlikte çalıştığı yönetmenlerin, kadınlığını, cinselliğini öne çıkarıp, arzulanabilir bir şekilde görünmesini istediklerini belirtmişti.
  • Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic el ele - Magazin haberleri

    "BANA 'İŞTE, GİYECEĞİN ŞEY BU' DERLERDİ"

    Ardından bu durumu 'küçültücü' kelimesiyle ifade eden Charlize Theron, "Başlangıçta bu konuda hiçbir konuşma olmazdı. Bana 'İşte, giyeceğin şey bu!' derlerdi" şeklinde konuşmuştu.

    Özellikle adını vermediği bir yönetmenden söz eden oyuncu, onun bir proje sırasında durmadan kendisine prova yaptırdığını da anlatmıştı.
  • Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic el ele - Magazin haberleri

    O YÖNETMENİN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMAMIŞTI

    "Bu durumun benim cinselliğimle ilgili olduğu çok açıktı" şeklinde konuşan Charlize Theron, kariyerine başladığı dönemde bu durumun bir kural olduğunu da sözlerine eklemişti.

    Charlize Theron, sözünü ettiği bu yönetmenin kim olduğunu ise net olarak açıklamamıştı.

    Fotoğraflar: Backgrid USA, AP

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