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Kulübünden yapılan açıklamada, Dr. Michelle Carlson tarafından New York'ta hastanede gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve 19 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin 4 hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Charlotte Hornets ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maç sırasında sakatlanan Ball'ın, sezonun sonlarına doğru yeniden forma giyebileceği öngörülüyor.

2020 NBA Draftı'nda üçüncü sırada seçilen Ball, 15.9 sayı, 5.9 ribaunt ve 6.1 ribaunt ortalamasıyla bu sezonun en iyi performans gösteren çaylak oyuncuları arasında yer alıyor.